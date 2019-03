Kuzgun ekranlara gelen heyecan dolu 7. bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Kuzgun’un Bilgin Ailesi’ne açtığı savaş giderek büyür. Dila ve Kuzgun iki düşman olarak artık karşı karşıyadır. Peki, Kuzgun 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, diziye dair tüm detaylar...

Kuzgun ve Dila karşı karşıya geliyor!

Dila, Rıfat’ın gözaltına alınmasıyla büyük bir acı yaşar ve şoke olur. Kuzgun ise, içten içe kazandığı zaferin mutluluğunu yaşamaktadır. Ancak Kuzgun için asıl mücadele şimdi başlayacaktır. Zira, önemli olan Rıfat’ı gözaltına aldırmak değil, yargılanmasını sağlayabilmektir ve Kuzgun, bu gerçeğin farkındadır. Çok geçmeden Kuzgun ile Dila arasında, Rıfat’ı hapse attırmak ile kurtarmak üzerine kurulu akıl oyunları ve hukuk savaşı başlar. Mahkeme günü gelir çatar. Meryem’in elleri kelepçeli gördüğü Rıfat’a söyleyecekleri, Kuzgun’un da Kartal ve Kumru’ya çok özel ve anlamlı bir jesti vardır.

Tüm bunlar olurken Bora, Rıfat’ı tutuklatanın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Bora bulduğu isim sayesinde Dila’yla arasındaki mesafeyi ustaca eritmeye çalışır. Kuzgun’dan her ne kadar şüphelense de, yanılmış olmayı gönülden arzu eden Dila, yaşadıklarını ve gördüklerini birleştirdiğinde her şeyi Kuzgun’un yaptığını anlar. Dila ile Kuzgun arasında geçmişin ve bugünün dobra dobra bir yüzleşmesi yaşanır. Kuzgun hiçbir lafını esirgemez ve her şeyi kendisinin yaptığını da Dila’nın yüzüne itiraf eder. Dila, Ali’nin de hışmına uğrar. Kuzgun’dan ve Ali’den duyduklarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Dila, önemli bir karar alır. Öte yandan Kuzgun, girdiği bu yeni dünyada en tepeye yükselme hırsıyla dopdoludur. Ancak bu hiç de kolay değildir ve Kuzgun’u, yeni ve dişe diş bir dönem daha beklemektedir. Kuzgun’un Bilgin Ailesi’ne açtığı savaş giderek büyür. Dila ve Kuzgun iki düşman olarak artık karşı karşıyadır.