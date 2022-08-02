KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın KYK açıklaması şu şekilde; "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. "Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.""