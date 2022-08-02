Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KYK borçları ne zaman silinecek? 20222 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek?

KYK kredi faizlerinin ne zaman silineceği, binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Kabine Toplantı'nın ardından KYK kredi borçlarının geri ödemesine dair bilgiler netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi borç faizlerinin silineceğini duyurdu. İşte, KYK borç ödemeleri hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • KYK borçları silinecek mi? 20222 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizini ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

    KYK borç faizleri, öğrencileri ve mezunları yakından ilgilendiriyor. Kredi borçlarıyla ilgili Kabine Toplantı'nda önemli bir karar alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK kredilerinin faizsiz ve enflasyon farksız alınacağını duyurdu. Alınan kararla birlikte "2022 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek?" sorusu gündeme geldi.  İşte, KYK kredi fazileri ile ilgili karar...
  • KYK borçları silinecek mi? 20222 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizini ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

    KYK BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

    Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın KYK açıklaması şu şekilde; "Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. "Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar.""
  • KYK borçları silinecek mi? 20222 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizini ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

     

    KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

    Kararın, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi, e-Devlet üzerinden de kademeli olarak görülmesi bekleniyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.
  • KYK borçları silinecek mi? 20222 KYK kredi borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizini ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

    KYK BORCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.