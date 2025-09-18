KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs/kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınacak KYK burs ve kredi başvuruları e devlet ekranından yapılıyor. Yurt başvuruları sonrası maddi imkan kazanmak isteyen öğrenciler KYK burs başvurusu yapmak istiyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs/kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
KYK burs başvuru tarihi burs başvurusu yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan tarih açıklaması gelecek. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Yurt başvuruları başlamıştı. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, başladı mı, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK yurt ve burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK yurt ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.
KYK BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.