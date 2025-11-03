Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2025-2026 KYK burs/kredi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? GSB KYK burs sonucu sorgulama e-Devlet ekranı

        KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 GSB KYK burs/kredi sonuçları sorgulama ekranı

        2025-2026 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte KYK burs sonuçları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Başvurular birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol edilecek. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi verilecek. Peki, 2025-2026 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte GSB KYK burs/kredi sonucu sorgulama ekranı...

        Giriş: 03.11.2025 - 07:07 Güncelleme: 03.11.2025 - 07:07
        2025-2026 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları Ekim ayında tamamlandı. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Şimdi tüm gözler sonuçlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025-2026 KYK burs/kredi sonucu sorgulama ekranı…

        KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) resmi bir açıklama gelmedi.

        Geçtiğimiz yıllara bakıldığında burs sonuçlarının kasım ayında açıklandığı görülüyor. Buna göre, bu yılki KYK burs sonuçlarının da Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.

        Konuya ilişkin GSB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

        Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama adresi üzerinden öğrenebilecek.

        Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

        KYK BURS VE KREDİ SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

        Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

        Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

        2025-2026 KYK BURSU NE KADAR?

        2025-2026 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.

        2024-2025 eğitim öğretim yılında burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi:

        Ön lisans ve lisans öğrencileri için 3 bin TL,

        Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL

        Doktora öğrencileri için 9 bin TL.

        KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

        İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

        Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
