Üniversite hazırlığı son sürat devam ediyor. Yeni eğitim yılı için gün saymaya başlayan öğrenciler "KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? 2022 burs ve kredi ücretlerine zam geldi mi?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. İşte, 2022 KYK burs ve kredi ücretleri...

2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs ve kredi ücretleri, eğitim seviyesine göre değişiyor. Buna göre; lisans öğrencileri 850 TL, yüksek lisans öğrencileri 1.700 TL, doktora öğrencileri ise 2.550 TL alıyor.

KYK, öğrencilere iki şekilde ödeme yapıyor; kredi ve burs şeklinde. Burs alan öğrenciler, mezun olduktan sonra herhangi bir ödeme yapmıyor. Kredi alan öğrenciler ise mezun olduktan sonra geri ödeme yapıyor. Son getirilen düzenlemelerde, kredi alan öğrencilerin yalnızca anaparayı geri ödeyeceği açıklanmıştı.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilir.

KYK KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okullara dikey geçiş sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilere (intibak sınıfında öğrenim kredisi verilmez),

Yüksek lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, öğrenim kredisinden yararlanabilirler.