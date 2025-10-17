Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI 2025-2026: Bugün sona eriyor! GSB KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir, yurt ücreti ne kadar?

        KYK ek yurt başvurusu için son gün! GSB 2025-2026 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları için son güne girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt başvuruları 17 Ekim Cuma bugün sona erecek. Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay veya dikey geçiş yapan, lisansüstü eğitim gören öğrenciler, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, 2025-2026 KYK ek yurt başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, yurt ücreti ne kadar? İşte GSB KYK ek yurt başvuru ekranı...

        Giriş: 17.10.2025 - 14:30 Güncelleme: 17.10.2025 - 14:30
        1

        Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 15 Ekim’de başlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuruları bugün sona erecek. Bu sebeple ‘’2025-2026 KYK ek yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir, yurt ücreti ne kadar?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre; üniversiteye ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü eğitim gören öğrenciler başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. İşte GSB KYK ek yurt başvuru ekranı…

        2

        2025-2026 KYK EK YURT BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN

        Üniversiteye ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için 2025-2026 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları için son güne girildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre ek kontenjan yurt başvuruları, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler son güne kadar başvuru bilgilerini güncelleyebilecek.

        3

        KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

        Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.

        Başvurular e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri önem taşıyor.

        Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin yurt başvuruları geçersiz sayılacağı için öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzeltmesi gerekiyor.

        KYK EK YURT BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Üniversiteye ÖSYM tarafından ek kontenjan veya özel yetenek sınavı ile ilk defa yerleştirilen, yatay/dikey geçiş yapan, lisansüstü (yüksek lisans/doktora) eğitim gören öğrenciler ile öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlayamayan veya bir yükseköğretim programından mezun olup ikinci üniversitesini okuyan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabiliyor.

        Her zaman gençlerin yanında olan ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek, başvuru sürecinde yaşanabilecek sorunlarla ilgili gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

        5

        2025-2026 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Bu yıl yüzde 40 artış gösteren oda fiyatları, 6 farklı oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyor.

        1. tip oda: 750 TL

        2. tip oda: 850 TL

        3. tip oda: 850 TL

        4. tip oda: 1050 TL

        5. tip oda: 1150 TL

        6. tip oda: 1250 TL

        6

        YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

        Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

        Yurt ücretleri ayın son günü saat 23.00’e kadar banka aracılığıyla ödenir.

        Yurt ücreti ödemesinin son gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.00'e kadar uzatılır.

        Yurt ücretini süresinde ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için öğrenciye izleyen ayın 15’i saat 23.00’e kadar, ayın 15’inin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü saat 23.00’e kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamayanlardan bu günlerin ücreti de mahsup edilerek kayıtları silinir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
