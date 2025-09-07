KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. Başvuru sonuçlarında süreç 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak. Kesin kayıt sürecinin ardından yedek yerleştirmeler yapılacak. Peki, "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte KYK yurt başvuru sonuç tarihi...