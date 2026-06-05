Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya LaLiga'da Lamine Yamal, sezonun oyuncusu seçildi!

        LaLiga'da Lamine Yamal, sezonun oyuncusu seçildi!

        Lamine Yamal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) sezonun oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 16:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İspanya'da sezonun oyuncusu Yamal!

        Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Lamine Yamal, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) sezonun oyuncusu seçildi.

        LaLiga'dan "O bir harika çocuk" notuyla yapılan açıklamada, futbolcunun fotoğrafı paylaşılarak 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun LaLiga'da sezonun oyuncusu seçildiği duyuruldu.

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda da İspanya milli takımının formasını giyecek genç oyuncu, geçen sezon LaLiga'da 28 maçta 16 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 4 Haziran 2026 (CHP'de "Fiziki Mücadele" Dönemi Mi?)

        CHP'de paralel liderlik krizi. CHP'de "Fiziki Mücadele" dönemi mi? Bahçeli neden CHP'yi uyardı? Uzlaşma ihtimali azalıyor mu? Muhalefet İYİ Parti'den mi toplanır? CHP seçmeni ne düşünüyor? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? Yeni parti mi, yedek parti mi? CHP'de süreç nasıl buraya geldi?  Gerçek Fikri Ne'...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Katılım bankacılığında tarihi birleşme
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni kavgada vuruldu!
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı sorusu
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Kazanın ardından motosikleti alev aldı... 25 yaşında hayata veda!
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Meta'ya yapay zeka soruşturması
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Hollywood'u sarsan cinayet
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Süresiz nafaka 9 ay sonra kalkıyor: Evlilik süresine göre bir model gündemde
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        "Hoş geldin Şebo"
        "Hoş geldin Şebo"
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        Merz'den AB'nin 13 yıldır yeni üye kabul etmemesine eleştiri
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İbrahim Tatlıses'ten açıklama
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu