LaLiga'da Lamine Yamal, sezonun oyuncusu seçildi!

CHP'de paralel liderlik krizi. CHP'de "Fiziki Mücadele" dönemi mi? Bahçeli neden CHP'yi uyardı? Uzlaşma ihtimali azalıyor mu? Muhalefet İYİ Parti'den mi toplanır? CHP seçmeni ne düşünüyor? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? Yeni parti mi, yedek parti mi? CHP'de süreç nasıl buraya geldi? Gerçek Fikri Ne'... Daha Fazla Göster

CHP'de paralel liderlik krizi. CHP'de "Fiziki Mücadele" dönemi mi? Bahçeli neden CHP'yi uyardı? Uzlaşma ihtimali azalıyor mu? Muhalefet İYİ Parti'den mi toplanır? CHP seçmeni ne düşünüyor? CHP'de bölünme kaçınılmaz mı? Yeni parti mi, yedek parti mi? CHP'de süreç nasıl buraya geldi? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; CHP 27. Dönem Milletvekili Gürsel Tekin, Gazeteci Gürkan Zengin, Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. M. Yalçın Yılmaz, Siyaset Bilimci Sezin Öney ve Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör anlattı. Daha Az Göster