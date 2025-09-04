Habertürk
        Lara: Kafamdaki kitle iyi huylu çıktı - Magazin haberleri

        Lara: Kafamdaki kitle iyi huylu çıktı

        Geçtiğimiz günlerde doktorların beyninde kitle tespit ettiğini duyuran şarkıcı Lara, müjdeyi verdi; "Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.09.2025 - 14:59
        "Kafamdaki kitle iyi huylu çıktı"
        Şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde kontrol için gittiği doktor muayenesi sonucu beyninde kitle belirlendiğini açıklamıştı.

        Sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman takipçileriyle dertleşen Lara'dan sevindiren haber geldi.

        Kafasındaki kitlenin iyi huylu çıktığını duyuran Lara; "Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız" diyerek bu süreçte kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti.

        #lara
