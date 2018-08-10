UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Avusturya temsilcisi LASK Linz'de teknik direktör Oliver Glasner, yenilgiye rağmen takımının performansından gurur duyduğunu söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Glasner, maçtan önce sürpriz yapmayı planladıklarını belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum. İyi bir maç oynamayı planladık. Golden sonra biraz moral bozukluğu oldu. Sonrasında kendimizi iyi toparladık. Daha sonra baskı kurduk. Takımım korkusuz ve agresif oynadı. İkinci maçta daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş'ın sahaya tahmin ettikleri bir dizilişle çıktığını anlatan 43 yaşındaki teknik adam, "Dersimize iyi çalışmıştık. Güzel bir atmosfer vardı. Bu atmosfer çocukluğumuzda özendiğimiz bir atmosferdi. İyi bir deneyim yaşadık." diye konuştu.



Beşiktaş ile Salzburg'u karşılaştırmanın zor olduğunu vurgulayan Avusturyalı çalıştırıcı, "Beşiktaş, 8 ay önce Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir durumdaydı. Bayern Münih dışında birçok takımı yendi. Linz'de stadımız küçük olsa da iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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