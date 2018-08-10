UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında LASK Linz, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Avusturya ekibi LASK Linz’de forma giyen Doğan Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılar karşısında aldıkları 1-0’lık mağlubiyetin kendileri için olumlu olduğunu söyleyerek, "Öncelikle Beşiktaş gibi bir büyük bir takımla Vodafone Park’ta oynuyorsunuz. Bunun farkındaydık ve ona göre hazırlandık. Tecrübemizin el verdiği yeteneklerimizin yettiği kadar mücadele etmeye çalıştık. Biz 1-0'ı olumlu olarak görüyoruz. İşler Linz’de değişebilir diye düşünüyoruz. Beşiktaş gibi bir takımı ağırlayacağız. Orada çok Türk var, onlar da gelecek. Bizim taraftarımız da bizi yalnız bırakmayacak stat dolu olacak" şeklinde konuştu.

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