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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1316, Meksika'da 1803, Arjantin'de 142, Kolombiya'da 395, Peru'da 117, Şili'de 108, Ekvador'da 89, Bolivya'da 54 ve Guatemala'da 46 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1316 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 214 bin 147'ye, 59 bin 119 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 697 bin 368'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 670 bin 754 vaka ve 50 bin 938 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 580 bin 741'e ulaştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1803 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 339 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 146 bin 174'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 688 bin 944'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 277 bin 978'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 142 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 46 bin 355'ya, 11 bin 396 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 843 bin 77'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 625 bin 755 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 395 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 50 bin 187'ye çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 366 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 972 bin 345'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 801 bin 134'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 388 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 82 bin 907'ye, virüse bağlı can kaybı 39 bin 274'e, iyileşenlerin sayısı 997 bin 285'e yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 108 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 702’ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 363 artışla 685 bin 107'ye, iyileşenlerin sayısı 642 bin 4'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 89 artarak 14 bin 526'ya, vaka sayısı 1874 artışla 236 bin 189'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 199 bin 332 kişi iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 648 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 196 bin 393'e, virüse bağlı can kaybı 9 bin 818'e, sağlığına kavuşanların sayısı 147 bin 744'e çıktı.

- Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 46 artarak 5 bin 389'a, vaka sayısı da 1071 artışla 152 bin 395'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 136 bin 980 kişi iyileşti.

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