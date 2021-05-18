Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

Akrep ve yılan ısırığında sakın bunları yapmayın!

AA

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 786, Meksika'da 56, Arjantin'de 505, Kolombiya'da 509, Peru'da 251, Şili’de 102, Ekvador’da 87, Bolivya'da 49, Paraguay’da 96 ve Uruguay'da 62 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 786 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 436 bin 537’ye, 29 bin 916 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 15 milyon 657 bin 391’e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 96 bin 845 vaka ve 104 bin 295 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 152 bin 433 olarak açıklandı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 56 kişi hayatını kaybetti, 822 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 220 bin 493’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 382 bin 745’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 903 bin 494’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 505 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 71 bin 27’ye, 28 bin 680 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 335 bin 965’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 2 milyon 973 bin 267 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 509 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 81 bin 809’a çıktı.

Son 24 saatte 12 bin 984 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 131 bin 410’a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 931 bin 280’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 251 kişi yaşamını yitirdi ve 1032 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 893 bin 334'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 66 bin 471'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 838 bin 647'ye yükseldi.

- Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 102 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 27 bin 934'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 566 artışla 1 milyon 292 bin 96’ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 896’ya ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 87 artarak 19 bin 786’ya, vaka sayısı da 741 artışla 410 bin 870’e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 354 bin 499 kişi de iyileşti.

- Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 257 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 334 bin 824'e, virüse bağlı can kaybı 13 bin 566'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 273 bin 403'e çıktı.

- Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 20 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 315 bin 547’ye, can kaybı sayısı 7 bin 692’ye, sağlığına kavuşanların sayısı 262 bin 336’ya çıktı.

- Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 62 artarak 3 bin 521'e, vaka sayısı 2 bin 399 artışla 242 bin 906'ya yükseldi. Virüs tespit edilen 212 bin 51 kişi iyileşti.