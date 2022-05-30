Putin'in sağlık durumu hakkında açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in sağlık durumuna dair Batı medyasında çıkan haberleri reddetti.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Lavrov "Başkan Putin her dün düzenlik olarak etkinliklere katılıyor. Onun TV'de görebiliyorsunuz, haberlerini okuyabiliyorsunuz ve konuşmalarını dinleyebiliyorsunuz. Aklı başında olan hiçbir insan bu kişinin sağlığından şüphe duymaz diye düşünüyorum" dedi.

PUTİN'İN SAĞLIK DURUMU BATIDA GÜNDEM

Eski İngiliz casusu Christopher Steele, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'giderek hasta olduğunu' ve bir doktor ekibinin 'sürekli ona eşlik ettiğini' iddia etmişti.

Eski casus, LBC radyosuna yaptığı açıklamada, "Putin, sürekli bir doktor ekibi ile dolaşıyor." dedi. Ayrıca, Putin'in kilit toplantılarının bölümlere ayrıldığını söyleyen Steele, Putin'in aralarda doktorlarla görüştüğünü ve tedavi gördüğünü iddia etmişti.