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Lavrov'dan Şam'a 2012'den bu yana ilk ziyaret!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Suriye'nin başkenti Şam'a giderek Beşar Esad'la bir görüşme gerçekleştirdi

sergey lavrov
HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'a giderek Beşar Esad'la bir görüşme gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Lavrov'un 2012'den bu yana Şam'a yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Lavrov'un ziyareti Suriye'yi sarsan ciddi ekonomik kriz ve pandemi koşullarında gerçekleşti.

Rejim destekçisi Al-Watan gazetesi, Suriye'nin Rusya Büyükelçisi'ne dayandırdığı haberinde ziyaretin ekonomik ve siyasi olarak özel önem taşıdığını vurguladı.

Lavrov ile birlikte Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un da katıldığı görüşme sırasında bir açıklama yapan Beşar Esad, ülkesinin ekonomik yaptırımları atlatabilmesi için Rusya ile ekonomik ve ticari ilişkileri genişletme arzusunda olduğunu söyledi.

Lavrov ise Suriye'nin yeniden inşası için daha fazla uluslararası yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Suriye'de 2011'den bu yana devam eden iç savaşta dengeler, Rusya'nın 2015'teki askeri müdahalesiyle değişmiş, bu tarihten itibaren Esad rejimi ülkenin önemli bir bölümünü kontrol altına almayı başarmıştı.

Şam yönetimi ülke topraklarının önemli bir kısmını kontrol etse de ABD tarafından sıkılaştırılan yaptırımlar nedeniyle, Suriye ekonomisini krize sokmuş ve Suriye para birimi yüzde 80 oranında değer kaybetmişti.

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