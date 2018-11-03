Lazio - SPAL maç önü

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. Lazio, 04 Kasım 2018 Pazar günü SPAL takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 14:30. Maç öncesi Lazio 18 puanla 5. sırada, SPAL 12 puanla 15. sırada bulunuyor. Lazio son 2 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. SPAL son 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 136. İddaa'da Lazio kazanır 1.20, berabere biter 4.50, SPAL kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Lazio son hafta oynanan SPAL maçında 3-0 kazandı.

SPAL ise Lazio karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Lazio, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

SPAL, dış sahada 2 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda SPAL 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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