Le Havre - Troyes karşılaşma önü

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu maçında Le Havre ile Troyes, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:05. Le Havre, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Troyes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 561 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Le Havre kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Troyes sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Le Havre önceki hafta Troyes mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Troyes ise Le Havre karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Le Havre, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Troyes, dış sahada 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Troyes 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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