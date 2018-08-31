Lech Poznan - Piast Gliwice sahaya çıkıyor

Lech Poznan ve Piast Gliwice, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Lech Poznan 12 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Piast Gliwice 12 puanda ve 4. sırada. Lech Poznan son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Piast Gliwice son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 531 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lech Poznan kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Piast Gliwice sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Lech Poznan son hafta oynanan Gornik Zabrze maçında 3-1 kazandı.

Piast Gliwice ise Nieciecza maçında 1-1 berabere kaldı.

Lech Poznan, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lech Poznan, kendi sahasında 8 gol attı, 5 gol yedi.

Piast Gliwice, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Piast Gliwice 5 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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