Legia Warszawa - Wisla Plock rakamlar

Legia Warszawa ve Wisla Plock, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. 10 puanlı Legia Warszawa 6. sırada bulunuyor, Wisla Plock 2 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Legia Warszawa, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Wisla Plock, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 551. İddaa'da Legia Warszawa kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Wisla Plock kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Legia Warszawa son haftadaki Lech Poznan müsabasında 0-2 kazandı.

Wisla Plock ise Jagiellonia Bialystok maçında 2-1 yenildi.

Legia Warszawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Legia Warszawa, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Wisla Plock ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wisla Plock, 2 gol atarken 2 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ