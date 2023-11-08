Taraja Ramsess'in annesi Akili Ramsess, oğlu ve üç torununun vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Taraja Ramsess, "Güzel, sevgi dolu, yetenekli oğlum Taraja ile 13 yaşındaki torunum Sundari, 10 yaşındaki torunum Kisasi ve 8 haftalık yeni doğan torunum Fujibo, korkunç bir trafik kazasında öldü" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

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"GİTTİKLERİNE İNANAMIYORUM"

Akili Ramsess, "Oğlumun derin bir sevgi kapasitesi vardı ve çocuklarını her şeyden çok sevdi. Dövüş sanatlarını, motosikletlerini ve film yapımıyla ilgili her şeyi çok severdi. Aman Tanrım! Gittiklerine inanamıyorum..." şeklinde konuştu.