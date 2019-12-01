Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City, Everton'ı ağırladı. Konuk ekip, 23. dakikada Richarlison'un golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 bitti.
62. dakikada oyuna giren Kelechi Iheanacho maçın kaderini değiştirdi. 68'de Vardy'nin golünün asistini yapan Iheanacho , 90+3'te galibiyeti getiren golü kaydetti. Leicester City, 2-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.
Leicester City'de Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giyerken, Everton'da Cenk Tosun süre alamadı.
Leicester, haftayı lider Liverpool'un 8 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.
GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Wolverhampton 1 - 1 Sheffield United
Norwich City 2 - 2 Arsenal
Manchester United 2 - 2 Aston Villa
Leicester City 2 - 1 Everton
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