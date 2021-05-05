"BU ANI ÇOK UZUN ZAMANDIR HAYAL ETTİK"

Leigh-Anne Pinnock, gönderisinde, "Bu anı o kadar uzun zamandır hayal ettik ki rüyanın sonunda gerçekleştiğine inanamıyorum... Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Leigh-Anne Pinnock'a tebrik mesajları yağdı.