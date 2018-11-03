Leixoes - Porto II maçı öncesi rakamlar

Portekiz 2.Lig maçında Leixoes ile Porto II, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:15. Maç öncesi Leixoes 11 puanla 7. sırada, Porto II 4 puanla 18. sırada bulunuyor. Leixoes son 6 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Porto II son 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 481 kodlu maçı oynayanlar; Leixoes galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Porto II galibiyet oranı 0.00.

Leixoes son hafta oynanan Vitoria Guimaraes B maçında 3-2 kazandı.

Porto II ise Uniao Madeira karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Leixoes, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Porto II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Porto II, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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