Lens - St Etienne düellosu

Lens ve St Etienne, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 3 puanlı Lens 869. sırada bulunuyor, St Etienne 6 puana sahip ve 409. sırada. Ev sahibi Lens, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. St Etienne, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 276 kodlu maçı oynayanlar; Lens galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, St Etienne galibiyet oranı 0.00.

Lens önceki hafta Marsilya mücadelesinde 2-1 yenildi.

St Etienne, Lille karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Lens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Lens, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

St Etienne, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. St Etienne, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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