Leonardo DiCaprio geçen sene kendisine hediye edilen Oscar'ı geri vermek zorunda kalmıştı. The New York Times'ta yayınlanan bir haber DiCaprio'nun Oscar'ı iade etme nedenini ortaya çıkardı.

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan iş adamı Jho Low hakkında tutuklama kararı alındı.

Jho Low'un tutuklanması ile birlikte iş adamının ünlülere verdiği hediyelerin de geri iade edilmesi kararlaştırıldı.

Ünlü aktör bu nedenle Pablo Picasso'nun bir tablosunu ve Marlon Brando'nun Oscar'ını yetkililere teslim etti.

Leonardo DiCaprio'ya Oscar adaylığı getiren Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) filminin finansörlerinden olan Low, bir açık artırmada Marlon Brando'nun Rıhtımlar Üzerinde filmiyle aldığı Oscar'ını 600 bin dolara almış ve bunu ünlü aktöre hediye etmişti.

Daha önce DiCaprio'da bulunan Brando'nun Oscar ödülünü ise, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 1 dolar karşılığında alacak ve müzede sergileyecek.

DiCaprio, The Revenant filmiyle 2016 yılında Akademi Ödülleri'ne layık görülmüştü.

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