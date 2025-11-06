Habertürk
        Haberler Spor Futbol Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'na geri döndü! - Futbol Haberleri

        Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'na geri döndü!

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri kadrosuna davet edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 15:23 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:23
        Sane, Almanya Milli Takımı'na geri döndü!
        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya Milli Takımı kadrosuna yeniden davet edildi.

        Deneyimli oyuncu, şans verilirse Almanya'nın Lüksemburg ve Slovakya ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyebilecek.

        Sarı-kırmızılı formayla sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Sane, kısa süre önce yaptığı açıklamada milli takıma dönüş sinyali vermişti.

        Alman yıldız, o dönemde duygularını şu sözlerle ifade etmişti:

        "Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler-çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da (Liverpool - Beşiktaş) oynamak isterdim. Ama daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım: Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor. Milli takıma geri döneceğimi umuyorum."

