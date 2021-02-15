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Leyla Emadi'nin 'Gel-Git' sergisi sanatseverlere konfor ile belirsizlik sarkacında bir gezi yaptırıyor

Sanatçı Leyla Emadi’nin Gel-Git başlıklı kişisel sergisi, konfor alanlarımıza ve bu alanlarda mutlu mesut yaşarken ansızın karşımıza çıkan; kontrol edemediğimiz durumlar karşısındaki bocalamalarımız ve duygu durumlarındaki iniş çıkışlar ve gelgitlerin yarattığı belirsizlik halinin “ruh”ta yarattığı “yıkım”a, kopma ve eklemlemelere odaklanıyor...

Leyla Emadi'nin 'Gel-Git' sergisi sanatseverlere konfor ile belirsizlik sarkacında bir gezi yaptırıyor
HABERTURK.COM

Gel-Git, Leyla Emadi’nin son bir yılda yaşadığı zorunlu değişimler ve toplumsal sorunlarla çalışmalarının nasıl evrildiğini izlememize fırsat sunuyor. Sergi, konfor alanlarımız ve bunun tam zıttı olan bilinmezlik-belirsizlik hallerini sorguluyor. Sanatçı, sergide yer alan çalışmalar ile konfor alanlarımıza ve bu alanlarda mutlu mesut yaşarken ansızın karşımıza çıkan; kontrol edemediğimiz durumlar karşısındaki bocalamalarımız ve duygu durumlarındaki iniş çıkışlar ve gelgitlerin yarattığı belirsizlik halinin “ruh”ta yarattığı “yıkım”a odaklanıyor.

'HABİTUS'TAN 'ARAYIŞ'A...

Leyla Emadi sergiye adını veren gelgit durumlarını kendi sözleri ile şöyle açıklıyor:

Bu belirsizliklerin içinde yaşamaya devam ederken bazı sabahlar uyanıp kendimizi çok güçlü ve her şeyin üstesinden gelebilecek gibi hissederken, bazı sabahlar da yerin yedi kat dibinde imişçesine ağır hissederiz. O an için bu gelgitler sıkıntılı bir durummuş gibi gözükse de aslında konfor alanından her çıkış, öz benliğimize daha hızlı bir varıştır. Zygmunt Bauman’ın da dediği gibi; belirsizlik insan yaşamının doğal habitatıdır; belirsizlikten kaçınma umuduysa insan yaşamındaki arayışın motorudur.

'DÜŞÜNCE'DEN 'MEKÂN'A

Sergi, sanatçının, bireysel konfor alanı ve belirsizlik durumu arasında kalışlarını yansıtan çoğunlukla beton harflerle sözcüklere ve cümlelere dönüşmüş formlar yanında gelgit yaşayan bireyin zihnindeki düşüncelerden kağıda ve ardından sergi mekanına dökülen sözler bütününü içeren enstalasyonlarını bir araya getiriyor.

Gel-Git, 16 Şubat - 3 Nisan 2021 tarihleri arasında Mixer’in proje odasında görülebilir.


SORUNSALI MERKEZİNE ALAN BİR SANATÇI: LEYLA EMADİ...

1977 Ankara doğumlu olan Leyla Emadi, sanat eğitimine Los Angeles Pierce College’da 3 Boyutlu Sanat ile başlamıştır. Ardından Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde Lisans ve Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı okul ve bölümde 2015 yılında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda İstanbul'daki atölyesinde üretmeye devam etmekte ve sergilerde yer almakta. Eserlerinde, bireyin bağlı olduğu cinsiyet, din, siyaset, ideolojik ve kalıplaşmış düşünceler irdelenmektedir. Üzerinde çalıştığı kavrama bağlı olarak gelişen malzeme kullanımı sayesinde oldukça geniş bir üretim yelpazesi vardır. Tuvallerin yanı sıra kağıt çalışmalar, enstalasyonlar ve son yıllarda yoğunlukla üretimine dahil ettiği beton cümleler çalışmaları arasında yer alır. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sergide yer almaya devam etmektedir.

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