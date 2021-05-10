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Leyla Gencer anılıyor

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, vefatının 13'üncü yılında anılıyor

Leyla Gencer anılıyor
Leyla Gencer anılıyor
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HABERTURK.COM

Batı ülkelerinde 'La Diva Turca', 'La Gencer', 'La Regina' olarak tanınan 20'nci yüzyılın en önemli sopranolarından biri olarak gösterilen opera sanatçımız Leyla Gencer, vefatının 13'üncü yılında anılıyor.

Milano, Roma, Napoli, Venedik, Viyana, Paris, San Francisco, Köln, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio, Bilbao, Chicago'da sanatını dinleten; Lucia'nın, Norma'nın, Lady Macbeth'in, Queen Elizabeth'in, Filoria Tosca'nın, Lucrezia'nın, Madam Butterfly'ın, Alceste'nin, Aida'nın, Violetta'nın, Leonora'nın 'Leyla la Turca'sı soprano Leyla Gencer, hem seçkin opera sahnelerinde hem resitallerinde hayranlık uyandırmış sanatçılardan biri olmayı başardı.
Leyla Gencer, 10 Mayıs 2008'de 79 yaşındayken Milano'da hayatını kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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