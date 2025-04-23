Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ferhunde Hanımlar’dan Teşkilat’a birçok başarılı projede yer alan Leyla Okay, 62 yaşında yaşamını yitirdi. Tiyatro sahnesinde de uzun yıllar boyunca adından söz ettiren oyuncunun vefatı, sanat dünyasında derin bir boşluk yarattı. Sevenlerini yasa boğan bu kayıp, sanatçının kariyerindeki izleri bir kez daha hatırlattı. İşte Leyla Okay hayatı ve oynadığı dizi ile filmler...

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Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında "Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" cümlelerine yer verildi.

LEYLA OKAY KİMDİR?

Leyla Okay 1963 yılında Ankara'da doğdu. Lise yıllarında kendi çabaları ile tiyatroya başladı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. TRT'nin birçok tiyatro projesinde sahne aldı. Bunlardan en önemlisi, 90'ların başında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu "Yakıştır" isimli programda oynan tiyatrolar oldu. İlk oyunculuk deneyimini Dostlarımız dizisinde gerçekleştiren Okay, sonraki yıllarda Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Yamak Ahmet, Yalancı Bahar, Anne, Teşkilat gibi çeşitli dizilerde rol oynadı.