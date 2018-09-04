Leyton Orient - Solihull Moors maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig maçında Leyton Orient ile Solihull Moors, 04 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Leyton Orient 16 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Solihull Moors 16 puanda ve 6. sırada. Leyton Orient son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Solihull Moors, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 424 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leyton Orient kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Solihull Moors sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Leyton Orient önceki hafta Chester mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Solihull Moors ise Wrexham karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Leyton Orient, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 3 gol yedi.

Solihull Moors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Solihull Moors, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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