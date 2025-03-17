LGS başvuru tarihleri: 2025 LGS sinavi ne zaman, LGS kılavuzu yayınlandı mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenciler, sınav ve başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Bu yıl ortaokul son sınıfta okuyan öğrenciler, liseye geçiş sürecinde önemli bir adım olan LGS'ye katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavın ardından açıklanacak sonuçlarla birlikte tercih dönemi başlayacak. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri açıklandı mı? LGS kılavuzu yayımlandı mı?
Her sene milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS sınavı 2024 yılında 2 Haziran'da yapılmıştı. 2025 yılında sınava girecek öğrenciler, LGS'nin ne zaman yapılacağını dair araştırmalar yapmaya başladı. LGS tarihine ilişkin resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, 2025 LGS ne zaman?
2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.
Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.
SORULAR 8. SINIF DERS KİTAPLARINA GÖRE HAZIRLANACAK
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.