LGS başvuru tarihleri: 2025 LGS sinavi ne zaman, LGS kılavuzu yayınlandı mı?

SORULAR 8. SINIF DERS KİTAPLARINA GÖRE HAZIRLANACAK

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.