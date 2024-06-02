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        Haberler Bilgi Gündem LGS sonuç sorgulama: 2024 MEB Liselere Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS sonuç sorgulama: 2024 MEB Liselere Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Aylar süren bekleyişin ardından adaylar bugün (2 Haziran) LGS sınavına giriyor. Sınavın tamamlanmasıyla beraber yaz tatiline girecek olan öğrenciler sınav sonuçları ne zaman açıklanacak konusunda merak içinde. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:01
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        2024 MEB Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Bugün (2 Haziran) gerçekleşen sınavın ardından öğrenciler yaz tatili boyunca yerleştirilecekleri lise için sonuç ve tercih sürecini yakından takip edecek. İşte, sınav sonuçlarına ilişkin detaylar...

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        2024 LGS BUGÜN YAPILIYOR!

        Heyecanlı bekleyişin ardından orta öğretim öğrencileri bugün LGS sınavı ile hayallerindeki liseye girmek için çabalayacak. Sınav sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Öğrenciler sınavda 90 sorudan sorumlu olacak.

        3

        MEB TAKVİMİNE GÖRE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sınav takvimini duyurmuştu. Bu takvime göre 2024 LGS sonuçlarının bu ayın sonunda 28 Haziran'da belli olması bekleniyor. Öğrenciler sonuçlara "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

        4

        TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

        2024 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler okumak istedikleri lise için tercihlerini yapacak. Tercihlerin ne zaman gerçekleşeceği şu an için belli değil. Geçen sene tercihler Temmuz'un ikinci haftasında gerçekleştiğinden bu sene de benzer bir aralıkta tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

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