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Haberler > GÜNDEM > LGS sonuçları açıklandı! Ekrana bakan öğrenci şoke oldu!

LGS sonucunda 'engelli' gösterilen öğrenci bir okula yerleştirilmedi

LGS sınavına giren Aleyna Üşenmez, 327 puanla genelde yüzde 13.58, ilde ise yüzde 15.12'lik yüzdelik dilime girdi. Geçen Pazartesi açıklanan sonuçlarda iyi bir okula yerleştiğini düşünen Aleyna Üşenmez, 'Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri 2018 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunun 1.4.d maddesine göre gerçekleştirilecektir' açıklamasıyla şoke oldu. Aleyna Üşenmez ve ailesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti

03.08.2018 - 07:33 | Güncelleme: DHA

Zonguldak'ta, Mimar Sinan Ortaokulu ve özel yetenekli öğrencilerin alındığı Bilim Sanat Merkezi'nde eğitim gören 14 yaşındaki Aleyna Üşenmez, LGS'de 327 puanla okul 3'üncüsü olmasına rağmen, sistem hatası nedeniyle 'özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci' olduğu belirtilerek bir okula yerleştirilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçeyle başvuran aile, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

DHA'nın haberine göre, Oya Üşenmez ile Ayhan Üşenmez'in çocukları, Mimar Sinan Oratokulu öğrencisi Aleyna Üşenmez, 4 yıl önce sınavla öğrenci alan Bilim Sanat Merkezi'ni kazandı. Aleyna Üşenmez, kendi okulu dışında kalan zamanlarında Bilim Sanat Merkezi'nde 'üstün yetenekli öğrenci' olarak da eğitim görmeye devam etti. LGS sınavına giren Aleyna Üşenmez, 327 puanla genelde yüzde 13.58, ilde ise yüzde 15.12'lik yüzdelik dilime girdi. Aleyna Üşenmez, Zonguldak Fen Lisesi, Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi, Zonguldak Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi, Devrek Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi'ni tercih etti. Geçen Pazartesi açıklanan sonuçlarda iyi bir okula yerleştiğini düşünen Aleyna Üşenmez, 'Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri 2018 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzunun 1.4.d maddesine göre gerçekleştirilecektir' açıklamasıyla şoke oldu. Anne Oya Üşenmez, hiçbir okula yerleşemeyen ve zihinsel engelli öğrenci olarak gösterilen kızının sınav sonucuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Bunun üzerine Aleyna Üşenmez'in sınav sonucu, 'Herhangi bir tercihinize yerleşemediniz' olarak değiştirildi. Bununla birlikte ikinci kez yıkılan Aleyna Üşenmez ve ailesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

"KIZIMIN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN"

Anne Oya Üşenmez, kızının aldığı puana göre okul 3'üncüsü olduğunu ve ikinci tercihler beklenmeden iyi bir okula ek kontenjan koyularak yerleştirilmesini talep ettiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı hatasının şu an kızının eğitim hayatında telafisi olmayacak zararlar doğuracağını ifade eden Oya Üşenmez, şöyle dedi:

"Benim kızım özel birey öğrencisi. Yani özel yetenekli. Kızımın sisteme, 'özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci' olarak kayıt edilmiş olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenden hiçbir okula da yerleştirilmedi. Kızımın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Sınav sonucunda üstün yetenekli değil de zihinsel engelli olarak gösterildiğini gördük. Hiçbir okulda tercih hakkımız çıkmadı. Yüzde 15'lik dilimle fen lisesine yerleşebilecekken hiçbir yere yerleşemedi. Özel yetenekli birey olan kızım sınav sonucunda engelli gözüktü. Biz gerekli yerlere haber verdik. Birkaç saat sonra o yazının yerine kızımın hiçbir yere yerleştirilemediği yazıldı. Benim kızım niye boş kontenjanları tercih etsin? Sınav sonucunda aldığı puan belli. Bilim Sanat Merkezi'nde bazı öğrencilerin bu sorunu yaşadığını duydum. Ben ikinci tercihleri beklemeden kızımın aldığı puana göre iyi bir okula yerleştirilmesini istiyorum. Başarılı bir öğrenciydi. Gecesini gündüzüne katıp çalıştı. Biz de çok mücadele ettik. Şimdi aldığımız sonuç bu."

"HAKKIMI ARIYORUM"

Aleyna Üşenmez ise Devrek Fen Lisesi'ne gitmek istediğini belirterek, "Sonucu görünce çok şaşırdım. Ne olduğunu anlamadım. İnternetten araştırdım. Hakkımı arıyorum. Puanımla nereye yerleşebileceksem oraya yerleşmek istiyorum" dedi.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONUŞTU

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Bilim ve Sanat Merkezi'ne giden öğrenciler için ek puan vermek üzere geliştirdiği bir sistemde oluşan arıza nedeniyle böyle bir mağduriyet yaşandığını ifade eden Kapıcı, şunları söyledi:

"Bakanlığımız bir sıralama yaptı. Sıralama yaparken Bilim Sanat Merkezi'ne giden çocuklar için bir buton var. Bu buton işaretlenince çocuğumuza artı puan geliyor. Bu sistem artı puan yerine bazı çocuklarımızı zihinsel engelli diye algılamış. 'Özel eğitim gören çocuk' diye sonuç çıktı öğrencilere. Bakanlık bunu fark ederek sonuç açıklamasını değiştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapacağımız bir şey yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konusu bu. Çocuğumuz ek yerleştirmede tercih yapacak. Bakanlığımız bunun farkında. Bir mağduriyet oluştuğunun farkına varınca sistemi düzeltti ancak tabii öğrencilerimiz bir okula yerleşemedi. Bir mağduriyet söz konusu. Yerleşemeyen öğrencilerimiz şimdi 4 kez ayrı ayrı tercih yapacaklar. Bu 4 tercihte de yerleşemezlerse yerleştirme komisyonumuz çocuklarımızı yerleştirecekler. Bakanlığımız konuyla yakından ilgileniyor."

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YORUMLAR 3
  • Misafir 14 dakika önce
    direk yargiya gidin , bi sonuc cikmaz. ortada kazanilmis bir hak var ve hukuken korunan bir durumdur.
  • Misafir 31 dakika önce
    afrika ülkelerine döndük
  • Misafir 48 dakika önce
    eminim çok yakından ilgileniyorlardır. (eğer umurlarında ise ben ne olayım)
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