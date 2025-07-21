LGS tercihlerinde son gün ne zaman? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercih süreci 14 Temmuz itibarıyla başladı. Aday öğrenciler, tercihlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden yaparken, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak konusu oldu. Bakanlık, tercih süreci devam ederken 2024 yılına ait yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgilerini erişime açtı. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihlerinde son gün ne zaman? İşte detaylar...
Hayalindeki liseye kavuşmak isteyen binlerce öğrencinin heyecanı, LGS tercih döneminin başlamasıyla zirveye ulaştı. 14 Temmuz’da başlayan süreçte gençler en doğru kararı vermek için seçeneklerini değerlendirirken, gözler şimdi "LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise öğrencilerin kararını kolaylaştırmak adına yüzdelik dilim ve kontenjan bilgilerini e-Okul üzerinden paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...
LGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
LGS tercihleri 14 Temmuz'dan itibaren 24 Temmuz saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
2025 LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos'ta açıklanacak.