LIAM PAYNE KİMDİR?

Liam Payne, 29 Ağustos 1993 doğumlu İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Müzik kariyerine, 2010 yılında popüler müzik grubu One Direction'a katılmasıyla başladı. Grup, Simon Cowell'ın "The X Factor" yarışmasında bir araya geldi ve hızla dünya çapında büyük bir fenomen haline geldi. One Direction, "What Makes You Beautiful," "Story of My Life" ve "Drag Me Down" gibi birçok hit parça çıkardı ve milyonlarca hayran kazandı.

2016 yılında grup, üyelerin solo kariyerlerine odaklanmak için ara vermeye karar verdi. Liam da bu süreçte solo müzik kariyerine adım attı. 2017 yılında "Strip That Down" adlı single'ı ile başarılı bir çıkış yaptı. Bu parça, dünya genelinde büyük bir ilgi gördü ve dijital platformlarda yüksek dinlenme sayısına ulaştı. Liam, müziğinde pop, R&B ve elektronik unsurları birleştiren bir tarz benimsemiştir.