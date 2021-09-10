Libya Başbakanı ABD Büyükelçisi'yle görüştü 0:00 / 0:00

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Başbakan Dibeybe'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe ve Norland, Libya'nın Tunus Büyükelçiliğinde bir araya geldi.

Ülkedeki siyasi gelişmelerle ilgili durumun yanı sıra Libya'daki tüm yasama ve yürütme kurumları tarafından yol haritasına yönelik atılan adımların ele alındığı görüşmede ayrıca seçim sürecinin karşı karşıya olduğu zorluklar da masaya yatırıldı.

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, Libya'daki istikrar için en iyi umudun aralık ayında gerçekleştirilecek seçimlerde olduğunu belirtmişti.

- Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) Kasım 2020'deki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda gerçekleştirilmesi planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.