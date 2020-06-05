Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Libya ordusu stratejik kenti ele geçirdi!

Libya ordusu, stratejik Terhune kentinin vilayet merkezinin Hafter milislerinden temizlenerek kontrol altına alındığını açıkladı

terhune
AA

Libya ordusu, Terhune vilayet merkezini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizleyerek kontrol altına aldığını duyurdu.

Libya ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ordu birliklerinin dört bir cepheden Hafter milislerine karşı Terhune'ye ilerlediğini belirtilerek, vilayet merkezinde kontrolü sağladıklarını duyuruldu.

Ordu birliklerinin vilayetten kaçan, Terhune kentindeki Hafter'e bağlı yerel Kaniyat milislerinin peşine düştüğü kaydedildi.

Hafter'e bağlı milisler, Trablus'un yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentini başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullanıyordu.

Terhune'de şehrin yerlisi Kaniyat birlikleri isimli Hafter'e bağlı milis grubunun dün gece kentten ülkenin doğusuna doğru çekildiği şeklinde iddialar yerel basına yansımıştı.

Libya Ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti. Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya hükümeti, başkent Trablus il sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Brezilya ve Meksika'da can kaybı sayıları artmaya devam ediyor!
DÜNYABrezilya'da can kaybı sayısı İtalya'yı geçti!
Washington'daki gösterilerde tansiyon düştü
DÜNYAWashington'daki gösterilerde tansiyon düştü
ABD'de George Floyd protestoları 10. gününde
DÜNYAFloyd protestoları 10. gününde
Noam Chomsky: "ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan"
DÜNYA"ABD'nin İsrail'e desteği çok kırılgan"
George Floyd için ilk cenaze töreni Minneapolis'te düzenlendi
DÜNYAFloyd için ilk cenaze töreni
Beyaz Saray, Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenleri andı
DÜNYABeyaz Saray, Tiananmen olaylarında hayatını ...
Libya ordusu, Terhune'yi kuşatıyor
DÜNYALibya ordusu, Terhune'yi kuşatıyor
Merkel, ırkçılık konusunda öz eleştiride bulundu
DÜNYAMerkel, ırkçılık konusunda öz eleştiride bulundu
George Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan 3 polis için 750 bin dolar kefalet - Haberler
DÜNYAFloyd'un ölümünden sorumlu 3 polisin kefalet bedeli ...
Esad rejimi, İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Haberler
DÜNYAEsad rejiminden, İsrail Suriye'ye hava saldırısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X