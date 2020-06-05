Libya ordusu Trablus'un güneyindeki Urban beldesinde kontrolü sağladı

AA

Urban beldesi Belediye Başkanı Yusuf el-Bideyri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin beldede kontrolü sağladığını söyledi.

Bideyri, bir yıldan uzun bir süredir beldeyi elinde bulunduran Hafter milislerin kaçtığını ve ordu güçlerinin bölgede hiçbir direnişle karşılaşmadığını belirtti.

Urban beldesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Libya ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti. Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya ordusu, başkent Trablus il sınırının tamamında hakimiyet kurduğunu duyurmuştu.