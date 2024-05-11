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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lider Galatasaray, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Lider Galatasaray, yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

        Galatasaray, lider olarak Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir galibiyet veya Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi yeterli olabilir. Son 23 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılarda 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:04 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:04
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        Galatasaray'da şampiyonluk hesapları!
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

        Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

        Ayrıca Fatih Karagümrük, bu sezon RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları kupadan elemişti.

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        BİTİME İKİ HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

        Galatasaray, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir.

        Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

        Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

        SÜPER LİG'DE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

        Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

        7 OYUNCU KART SINIRINDA

        Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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        Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçına tam kadro çıkacak.

        GALATASARAY SON BEŞ LİG MAÇINDA 18 GOL ATTI

        Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 18 gol kaydetti.

        Galatasaray, ligde EMS Yapı Sivasspor'a 6, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er, Yukatel Adana Demirspor'a 3 ve Hatayspor'a 1 gol attı.

        Sarı-kırmızılılar, ligde 35 maçta ise 86 kez fileleri havalandırdı.

        ICARDI SERİYE DEVAM ETMEK İSTİYOR

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, gol krallığındaki zirvedeki yerini korumak istiyor.

        Üst üste son 7 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaşarak gol krallığında zirvede yer alıyor. Arjantinli santrfor, bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı.

        Icardi, Fatih Karagümrük mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

        FATİH KARAGÜMRÜK, LİGDEKİ SON ÜÇ MAÇINDAN 7 PUAN ÇIKARDI

        Ligde kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, son 3 maçta 7 puan topladı.

        Geçen hafta konuk olduğu Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u evinde 4-1 ve İstanbulspor'u da deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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