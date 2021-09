Lider Şahin: Tamamladıklarım kadar yarım kalanlar da var

Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, kısa bir süre önce dinleyicilerinin karşısına yeni şarkısı 'Bir Tek Sen' ile çıktı. Şarkıcılığının yanı sıra besteci kimliğiyle de tanınan Şahin, "İsra Gülümser ile şarkının temasını yazarken tamamıyla sevgiyi anlatan, ne olursa olsun isteyen ve seven bir insanı yazmak istedik. O yüzden bu şarkıyı yazarken biz bir sevgiliye söylendiği gibi en sevdiğin arkadaşına söyleyebileceğin şekilde de yazıp, tasarladık. Sevgi de hepimizin paylaşacağı bir şey olduğu için bunu herkese ithaf ediyorum" diyor.

Lider Şahin, 36 yaşında

Üniversite eğitimini iç mimarlık üzerine tamamlamasına rağmen girişimcilik dahil pek çok farklı sektörde yer edinen fakat yine de müziğin peşinden giden Şahin ile bu süreçteki yolculuğunu konuştuk.

"BU İŞİN MUTFAĞINDA BÜYÜDÜM"

Babanızın izinden gidiyorsunuz... Aslında eğitim hayatınızı farklı bir bölüm üzerine tamamladınız... Fikrinizi ne değiştirdi?

Müzik benim için hep bir tutkuydu. Çünkü müziğin içine doğdum. Babamdan kaynaklı bu işin mutfağında, stüdyolarda büyüdüm. Babam alırdı beni koynuna kayda giderdik. Hep bu ortamlarda büyüdüğüm için müzik benim için hep bir tutku oldu. Çoçukluğumdan beri söz yazma merakım var, küçük küçük notlarım var, yarım kalmış sözlerim var. Tamamladıklarım kadar yarım kalanlar da var. Müzik, benim için bir şeyler devam ederken bir yandan da benim için bir tutku oldu. 'Kaçınılmaz bir sondu' diyeyim. O yüzden sadece tecrübelere öğreneceklerime biraz takılıp, kendimi tam olarak hazır hissettiğimde ilk şarkım 'Mesela'yı çıkardım. Ve benim için devamı gelen bir seri olacak bu.

"'BİR TEK SEN'İ HERKESE İTHAF EDİYORUM"

Kısa bir süre önce de 'Bir Tek Sen' şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıktınız... Bu şarkının özel bir hikayesi var mı? Şarkının sözü ve müziğinde sizin de imzanız yer alıyor...

Bu şarkının söz ve müziği değerli söz yazarı ve besteci arkadaşım İsra Gülümser'e ait. Yani ikimiz yazdık, ortak şarkımız... İsra'yla biz bu şarkıyı yazalı sanırım yaklaşık dört sene oldu. Bir araya geldik, tanıştık. 'Niye beraber yazıp, üretmiyoruz?' dedik. Çünkü kafalarımız da çok uymuştu. Sonra onunla kalem birliği yaptık. Şu an İsra'yla henüz yayınlanmayan beş-altı şarkımız daha var... Bunların bir tanesini paylaştık. İsra'yla şarkının temasını yazarken tamamıyla sevgiyi anlatan, ne olursa olsun isteyen ve seven bir insanı yazmak istedik. O yüzden bu şarkıyı yazarken biz bir sevgiliye söylendiği gibi en sevdiğin arkadaşına söyleyebileceğin şekilde de yazıp, tasarladık. O yüzden sevgi de hepimizin paylaşacağı bir şey olduğu için bunu herkese ithaf ediyorum.

'Bir Tek Sen' klibinin yönetmen koltuğunda Behzat Uygur yer alıyor... Yollarınız nasıl kesişti?"

Biz babadan tanışıyoruz aslında... Şöyle ki ben ilk klibimde kıymetli yönetmen arkadaşım Bedran Güzel ile çalışmıştım. Üçüncü şarkımız bitince ekip arkadaşlarımızla beraber bir an klip aşamasına geldik. O hafta da ben Çeşme'deki mekanın kapısına çıktığımda Behzat'ı gördüm, kapıda karşılaştık. 'Ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun?' derken, 'Yeni şarkı yaptım işte klibe gireceğim' dedim. O da 'Şu Bedran'dan bana sıra gelse de bir çeksem artık seni' dedi. Kısmet bugüneymiş... Biz de aramızda toplantımızı yaptık. 'Hadi o zaman yapıyoruz bu şarkıyı' dedik ve Behzat'la böyle bir klip çektik. O da böyle bize çok kısa zamanda çok güzel bir iş çıkardı. Ona ve diğer tüm ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum emekleri için.

"ECEM BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Şarkının açıklama kısmına kız arkadaşınız Ecem (Çırpan) Hanım'a da teşekkürlerinizi iletmiştiniz...

Ecem bu klipte çok yardımcı oldu. Klipteki model arkadaşlarımız; Olga Kapitsina, Alice Barbosa ve Deniz Sarı eşlik etti. Onlar da Ecem'in yakın arkadaşları. O yüzden bu projedeki desteğinden dolayı ona da teşekkür ettim.

Lider Şahin, Miss Turkey 2015 yarışmasında birinci olan Ecem Çırpan ile 6 aydır aşk yaşıyor

"PANDEMİ SÜRECİNİ ÜRETMEYE DÖNDÜRDÜM"

Tabii bir yandan da dünya olarak çok tuhaf bir süreçten geçiyoruz, malum pandemi ve en çok etkilenen sektörlerden biri de müzik... Siz bu süreci şarkıcı ve müzisyen olarak nasıl değerlendirdiniz?"

Ben bu süreci üretmeye döndürdüm aslında... Çünkü pandemi herkesin üzerinde olduğu gibi benim de üzerimde bir negatif baskı yarattı. Ama ben buna teslim olmak yerine tamamıyla ürettiğim ve çalıştığım şeylere döndüm. Çünkü beni motive eden hayata bağlayan şeyler bunlardı ve bu yüzden de şarkılarımı yazdım. Bu süreç içerisinde 'Oldu mu?' şarkısını çıkardım ki şarkım da aslında pandeminin ortalarında çıkmış oldu. Yine nitekim bu durum 'Bir Tek Sen' için de geçerli oldu. Bir yandan da Çeşme'deki iki işletmemle ilgilendim ve yaz boyunca orada olmak zorundaydım. Bu süreç benim için müzik, eğlence ve turizim sektörü gibi böyle biraz daha karma geçti. Aslında hep çalışarak geçti. O yüzden çok hissetmemeye bu dönemin negatif enerjisini üzerime almamaya çalıştım, tam tersi üretmeye, çalışmaya devam ettim.

Fotoğraf: Ali Kalyoncu

"MÜZİK SEKTÖRÜ KENDİ BAŞINA BIRAKILMIŞ GİBİ HİSSEDİLDİ"

Bu süreçte kısılandığınızı hissettiniz mi?

Herkeste yarattığı kaygılar gibi kendimde de soru işaretleri oldu; 'Nasıl olacak böyle?' diye. Nitekim yaptığım şarkılarda ve kliplerde yüksek maliyetler, bütçeler harcasam da bunun karşılığının olmadığı bir dönemdeyiz. Sektör bu şekilde çok geriledi. Ne kadar kaliteli bir iş, kaliteli bir klip çekmeye kalksanız da bunun karşılığı olmazsa, kazanamazsanız ve bunun devamı ne yazıkki gelmeyebilir. O yüzden müzik sektörü biraz kendi başına bırakılmış gibi hissedildi ama bunun için savaşan ve bunun tam tersini savunan arkadaşlarımızla beraber bu dönemlerin de atlatılacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi tek bildiğim şey üretmek ve çalışmak. Müzik yapmayı, söz yazmayı, beste yazmayı ve şarkı okumayı biliyoruz. O yüzden bunu bilip, bununla hayatı kazandığımız için bunun da arkasında durmalıyız.

"YAŞANMIŞ DUYGULARI YAZMAK DAHA GERÇEK GELİYOR"

Şarkıcı kimliğinizin yanı sıra besteci kimliğiniz de var... Size kalemi ne aldırır? Yazmanıza, beste yapmanıza neler tetikleyici olur?

Bazen uzun süre yazamadığım dönemler oluyor. Kitleniyorum, hiçbir şey gelmiyor, kalemi tutasım gelmiyor. Ama bazen de öyle bir an geliyor ki bunu ben ikinci şarkımda 'Oldu mu?'da yaşadım. Evimden çıktım Ortaköy sahile doğru yürüdüm ve sahile vardığımda şarkıyı bitirmiştim. Yani toplamda 20 dakikada şarkının bestesiyle beraber sözünü bir solukta bitirmiştim. Bu tamamen sizin yaşadığınız duygu yoğunluğu ve motivasyonunuzla alakalı. Yani yazmak için yazmaya çalışmıyorum, istemiyorum öyle bir şeyi. O yüzden hep anlarımı ve şarkıların tamamlanmasını bekleyen bir insanım. İki sene önce yazdığım yarım sözler var ama iki sene sonra tamamlanıp, altı sene sonra bende şarkı oluyor. O yüzden her şeyin zamanını bekleyen bir insanım. Çünkü her sözümü, her satırımı çok önemsiyorum. Şarkı yazarken, mümkün olduğunca gerçek sözleri ve yaşanmış duyguları yazmak daha gerçek geliyor. O yüzden bu konulara çok dikkat ediyorum.

"BABAMLA DÜET YAPMA HAYALİM VAR"

İlerleyen dönemlerde sürpriz bir isimle düet gelir mi?

Benim çok istediğim, düet yapmak istediğim müzisyen arkadaşlarım var ama şu an netleşen bir isim yok ama neden olmasın? Babamla böyle bir hayalim var aslında... Baba-oğul düeti. Bunu da ilk defa size açıklayayım. Bu düet için de bir şarkı yazdım ve tasarladım. Bunu da iki-üç sene önce bitirdim. Sözü ve müziği bana ait. Babamla düet yapmayı çok istiyorum. Kendisine de ilettim o da çok sıcak baktı.

Lider Şahin ve babası usta müzisyen Selami Şahin

Bir tarihi var mı?



Herhangi bir gün koymadık aslında... Bir gün öyle babamın yanına gittim, 'Baba bir şarkı yazdım' dedim. Böyle çok baba-oğul dertleşme şarkısı gibi geldi bana 'Beraber okursak bir anımız olsa' dedim. O da 'Seve seve oğlum' dedi. Önümüzdeki planlamalarda var ama henüz bir tarih belirlemedik. Ama şarkısı hazır. Şarkının adını henüz açıklamayalım sürpriz olsun.

Babanız dışında şarkılarından ilham aldığınız bir isim var mı ya da isimler?

Dinlemeyi sevdiğim isimler var, bunlardan bir tanesi de Birsen Tezer. Çok severim ve kendisini takip ederim. Yurt dışında biraz daha Bonobo tarzı, daha kuzey müziklerini dinlemeyi seviyorum. Bunlar bana ilham veriyor. Daha böyle enstrümantal şarkılara takılıp, onun üzerine de böyle bir hayal dünyasına daldığım oluyor.

"KENDİMİ KEŞFETTİM!"

Sizi ilerleyen dönemlerde dizi veya sinemada kamera önünde görebilir miyiz? Böyle bir düşünceniz oldu mu oyunculuğa dair...

Ben aslında oyuncuyum. Mesleğim de bir yandan oyunculuk. Çünkü 'Seninle Başım Dertte' müzikalinde oynamıştım. Türkiye'de ilk defa Lider Entertaintmen olarak bir Türk sanatçının eserlerinden oluşan bir müzikali biz yaptık. Ve o dönem ben Ümit Çırak'tan bir yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldım. Haftanın beş günü oyun provasına gidiyordum... Altı-yedi ayımız böyle geçti. Ve 14 ayaklı bir oyun oynamıştık. Bu bana çok büyük tecrübe ve kendimi keşfetmek adına müthiş bir hamle oldu. Çünkü oyunculuk hiç aklımda yokken bir anda bir müzikalin başrolünde buldum kendimi. Suna Keskin, İsmail Düvenci ve Hakan Altuner gibi çok kıymetli oyuncularla beraber bir prova ve oyun süreci geçirdim. Onlar da beni bu konuda sağ olsunlar devam etmem gerektiği konusunda desteklediler. O yüzden kendi yaptığım kliplerde de olsun müzikal gibi yerlerde de hem oyunculuk tarafımı hem dans tarafımı göstermeye çalışıyorum. O yüzden bu yolculuk benim için bitmeyecek bir serüven. Her şey bana bir şeyler öğretiyor ve her seferinde kendimi oturaklı ve ne yapacağımı bilir bir şekilde geri dönüyorum.

Bu arada gelen projeler oldu. Bir-iki tane güzel proje aldım ama senaryosuna yükselemeyebiliyorsunuz. Ben de en mükemmel halimi vermeye çalışıyorum. Ve yaptığım her işe sarılan ve onun için çalışan biri olduğum için güzel bir projede yer alıp onun için çalışmak çok istiyorum. Tabii ki de istediğim karakter, istediğim tarzda bir senaryo gelirse bir projede yer almayı çok isterim çünkü oyunculuk da benim için de bitmeyecek bir şey. Ve bunu zaten hayatımda göreceksiniz. Belki dizi olacak belki film olacak belki kendi kliplerimde olacak ama hep bir oyunculuk iddiam da devam edecek tabii ki.