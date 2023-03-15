Likya orkidesi ve Manavgat Şelalesi için 'kesin korunacak hassas alan' tescili

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DHA

Dünyada yalnızca Antalya'nın Kaş ilçesinde yayılış gösteren ve nesli kritik olarak yok olma tehlikesi altında bulunan Likya-Kaş Orkidesi (Ophrys lycia) için Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yetiştiği alan 'kesin korunacak hassas alan' oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda, Kaş ilçesi sınırlarında bulunan 'Likya Orkidesi Yayılış Alanı Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil edildi.

İnsan baskısı, kontrolsüz yumru sökümü ve bilinçsiz otlatma nedeniyle yok olma tehdidi altındaki Türkiye'nin lokal endemik türlerinden olan Likya-Kaş orkidesi, dünyada yalnızca Kaş'ta yayılış gösteriyor. Türün 300 civarında bireyinin kaldığı tahmin ediliyor.

Ayrıca Manavgat ilçesindeki 'Manavgat Şelalesi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü de aynı karar ile 'kesin korunacak hassas alan' olarak değiştirilerek tescil edildi.