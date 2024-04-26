Lila Kağıt halka arz ne zaman? 2024 Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Sermaye Piyasası Kurulu Lila Kağıt halka arz onayı verdi. Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla Lila Kağıt halka arz dağıtım yöntemi eşit olup halka arz büyüklüğü 4,48 milyar olarak belirlendi. Peki Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
SPK Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusunu onayladı. Şirketin halka arz açıklığı %20,33 olarak belirlenirken Lila Kağıt halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu sorusuna yanıt aranıyor. İşte, 2024 Lila Kağıt halka arz hakkında detaylar…
LİLA KAĞIT HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Lila Kağıt halka arz talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
LİLA KAĞIT HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Lila Kağıt halka arz hisse fiyatı 37,39 TL sabit fiyattan satılacak.
LİLA KAĞIT KAÇ LOT VERİR?
Lila Kağıt halka arzında paylar eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak. Kişi başı dağıtılacak tahimini lot pay mikarı belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
LİLA KAĞIT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU, HANGİ BANKALARDA VAR?
Lila Kağıt katılım endeksine uygun olup olmadığı ve hangi bankalarda var sorusunun yanıtı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin detaylar netleşince haberimizde yer alacak.
LİLA KAĞIT NEDİR?
Lila Kağıt, 2006 yılında Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla %100 Türk sermayesi ile kurulmuştur. Yıllık 271 bin tonluk kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m2 toplam alana yayılı üretim tesisi ile, sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularının biri konumundadır. Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ve tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleriyle tüketicilerine 80.000'den fazla noktada ulaşan Lila Kağıt, 5 kıtada 80'i aşkın ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunmaktadır.