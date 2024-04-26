LİLA KAĞIT NEDİR?

Lila Kağıt, 2006 yılında Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla %100 Türk sermayesi ile kurulmuştur. Yıllık 271 bin tonluk kağıt üretim kapasitesi ve 300.000 m2 toplam alana yayılı üretim tesisi ile, sektörde aynı kampüste üretim yapan tam entegre tesisler içinde Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük oyuncularının biri konumundadır. Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ve tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, mendil, peçete gibi hijyenik temizlik kağıdı ürünleriyle tüketicilerine 80.000'den fazla noktada ulaşan Lila Kağıt, 5 kıtada 80'i aşkın ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunmaktadır.