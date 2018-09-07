Lincoln City - Crawley Town maç önü

İngiltere 2.Lig maçında Lincoln City ile Crawley Town, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Lincoln City 16 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Crawley Town 7 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Lincoln City, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Crawley Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 376. İddaa'da Lincoln City kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Crawley Town kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Lincoln City son haftadaki Colchester United müsabasında 1-0 yenildi.

Crawley Town ise Exeter City maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lincoln City, 9 gol attı ve 3 gol yedi.

Crawley Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Crawley Town, 2 gol atarken 3 gol yedi.

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