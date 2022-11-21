Lionel Messi'den Dünya Kupası itirafı: "Bu benim son şansım"

Dünya Kupası'na sakat geldiği iddia edilen 35 yaşındaki yıldız, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sorunum yok. Dünya Kupası'na çok iyi geliyorum" dedi.

"BU TAKIM BANA 2014'Ü HATIRLATIYOR"

Bu turnuvanın kariyerindeki son Dünya Kupası olacağının altını çizen Messi, "Bu Dünya Kupası benim için özel çünkü muhtemelen son olacak. Büyük hayalimi gerçekleştirmeye çalışacağım. Bu takım bana 2014'teki kadroyu hatırlatıyor. Çok benzer güçte bir takımdı. Sahada ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorduk. Buraya da harika bir formla gelmek harika bir şey ve güven veriyor" diye konuştu.