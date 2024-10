Lisa Marie Presley'nin sırları ölümünden sonra ortaya çıkıyor

Elvis Presley ile Priscilla Presley'in kızı Lisa Marie Presley, hayatını 2023 Ocak'ta 54 yaşındayken kaybetti. Presley'in ölmeden kısa bir süre önce tamamladığı 'From Here to the Great Unknown' adlı kitabında hayatından kesitler ve sırları yer alıyor.

Lisa Marie Presley'in sırları, geçtiğimiz günlerde yayımlanan 'From Here to the Great Unknown'da ortaya çıkıyor. O sırlardan biri hiç şüphesiz oğlu Benjamin Keough'un ölümünden sonra cesedini iki ay boyunca evinde tutmasıydı. Presley; 2020'de 27 yaşında ölen Benjamin Keough'un cenazesini, buzun üzerinde tuttuktan sonra defnettiğini kitabında yazdı.

Lisa Marie Presley'in ortaya çıkan sırlarından biri de kızı Riley Keough'a hamile kalma hikâyesi... Müzisyen Danny Keough ile evli olduğu dönemde birkaç kez hamile kalan Lisa Marie Presley, her defasında kürtaj oldu. Günlerden bir gün, bundan pişman olan Presley; "Bunu telafi etmem gerektiği duygusuna kapıldım. Çünkü hâlâ doğmamış bebeğimi aldırdığıma inanamıyordum. Bu çocuğa sahip olacağımı düşündüm. Sahip olmam gereken bir çocuk vardı" diyerek yeniden hamile kalmaya karar verdi.

Lisa Marie Presley - Priscilla Presley - Riley Presley Ne var ki bu arzusundan eşine söz etmedi. Lisa Marie Presley, hamile kalmak için bir plan yaparak eşi Danny Keough ile bir gemi seyahati ayarladı. Seyahatin tarihini de doğurganlığının fazla olduğu bir döneme getirdi. Presley, 1989'un Mayıs ayında kızı Riley'e hamile olduğunu öğrendi. Lisa Marie Presley, hamile kalmasını kitabında eşini tuzağa düşürmek olarak niteledi.