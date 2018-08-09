Lisans tamamlama başvuru ve tercihleri Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) sağlık ve ilahiyat alanlarında ön lisans programlarından mezun adayları için alınmaya başlandı. YÖK lisans tamamlama sürecinin başladığını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. İlahiyat ön lisans programlarından mezun adaylar lisans tamamlamadan ilk defa yararlanacak.

LİSANS TAMAMLAMA BAŞVURU VE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

İlahiyat alanında lisans tamamlama programına, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları da dahil, 18 Mayıs 2018'den önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan tüm adaylar başvurabilecek. YÖK'ün belirlediği sağlık ön lisans programlarından 19 Kasım 2014'ten önce mezun olan adaylar da sağlık lisans tamamlama programına başvuruda bulunabilecek.

Adaylar, başvuru ve tercihlerini 17 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar YÖK'ün resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak.

Yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamaları ve tercihleri doğrultusunda YÖK tarafından gerçekleştirilecek.

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