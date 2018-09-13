GÖZLER KURULDA

Bu şirketlere, yıl sonuna kadar faaliyetlerine devam etme olanağı sunulacak. Şirketler, satış yapmaya devam edecek. Bu arada yeni bir adla dağıtım şirketi de kurmaları bekleniyor. Petrol piyasasına ilişkin mevzuat gereğince akaryakıt dağıtım şirketlerinin yıllık 60 bin ton benzin ve motorin satması gerekiyor. Bu düzenleme, piyasa dinamiklerinin bozulmasını önlemek üzere hayata geçirildi.EPDK, bu mevzuat gereğince dağıtım şirketlerinin satışlarını inceliyor. Yıllık 60 bin ton satışa ulaşamayanların lisansları iptal ediliyor. Kurum, geçen hafta 38 dağıtım şirketinin lisansını bu gerekçeyle iptal etme kararı aldı.EPDK, bu 38 dağıtım şirketiyle ilgili önemli bir çalışma yapıyor. Buna göre lisans iptal yürürlük tarihi, 31 Aralık olacak. Bu kararla söz konusu dağıtım şirketleri, yıl sonuna kadar faaliyetlerine devam etme olanağı bulacak. Yeni bir adla dağıtım şirketi kurmaları da bekleniyor. Sektör temsilcileri, EPDK’nın çalışmasını, “EPDK’nın, konuya ilişkin en kısa sürede bir karar alması bekleniyor. Bu haftaki kuruldan böyle bir karar çıkabilir” dedi.Türkiye’de halen 110 dağıtım şirketi var. Yılda 25-30 milyon ton dolayında akaryakıt satılıyor.

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