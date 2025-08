Lisanslı depolar, Pasinler Ovasına "can suyu" olacak

"ÇOK KIYMETLİ BİR PROJE"

Pasinler Patates Üreticileri Birliği Başkanı Lokman Sertoğlu ise ilçede daha önce 50 bin dönüm alanda patates ekildiğini bu rakamın günümüzde 10 bine düştüğünü söyledi. Her sezon yaklaşık 50 bin ton patates üretildiğini söyleyen Sertoğlu, üretimin azalmasının en önemli sebeplerinden birinin ise bölge lisanslı deponun eksikliği olduğunu anlattı. Sertoğlu, lisanslı depoculukla ilgili gelişmeleri çiftçilerin memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Çiftçiler, ürünlerini depo olmadığı için bir an evvel satmak zorunda kalıyor. Bir an evvel satarken de daha ucuza çiftçinin elinden alıyorlar. Dolayısıyla çiftçi emeğin karşılığını alamamış oluyor. Çok kıymetli bir proje" değerlendirmesini yaptı.