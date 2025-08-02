Lisanslı depolar, Pasinler Ovasına "can suyu" olacak

Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'un Pasinler Ovası'nda patates başta olmak üzere her sezon tarımsal üretim yapılıyor. Yüzlerce çiftçinin nesiller boyunca tarım yaptığı ovada, son yıllarda üretim yapanların sayısı ise bazı sorunlar nedeniyle azalıyor.

Özellikle patates üreten çiftçiler, bölgede lisanslı depolarının olmamasından kaynaklı, ürünlerini çok kısa sürede aracılara satmak zorunda kalması ise üretimin azalmasında en önemli sebeplerden biri olarak gösteriliyor. Emeklerinin karşılığını alabilmek için ovada lisanslı depo kurulmasını uzun yıllardır talep eden çiftçiler, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 2025 yılı teşvik paketi ile sorunun çözümüne yaklaşıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Erzurum için yatırım desteği vereceği 4 alandan biri olan lisanslı depoculuk oldu. Ovada, KUDAKA desteği ile kurulacak olan depolar, bölgede tarım yapanların sayısının artması, tarım ekonomisini güçlendirmesi ve stratejik alanda da Erzurum'u daha önemli bir kent olarak dönüştürmesi bekleniyor.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, lisanslı depoculuğun özellikle Pasinler ve Horasan ilçelerindeki çiftçiler için önemli bir ihtiyaç olduğunu çünkü bölgede ciddi bir tarımsal üretimin yapıldığını söyledi. Çiftçilerin en büyük şikayetlerinden birinin lisanslı depoculuk eksikliği olduğuna dikkati çeken Güven, depo imkanı olmadığı için ürünlerin bir an önce satmak zorunda kalındığını, bunun da fiyatlama noktasında sorunlar oluşturduğunu kaydetti. ÜRETİCİLERE REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAK Bunun önüne geçmek için üreticiler ve çiftçilerin talepleri doğrultusunda proje hazırladıklarını dile getiren Güven, şöyle devam etti: "Şimdi lisanslı depoculuğun üreticilerimize en büyük avantajı, kendi ürünlerini hasat ettikten sonra hemen satmak durumunda olmamasıdır. Tabii ki isteyen hemen satar. Önceden de satabilir, pazarlamasını yapabilir ama elini güçlendirmiş oluyoruz. Yani bir zorluktan onları kurtarmış oluyoruz. Bir de lisanslı depoculuğun şöyle bir avantajı var. Siz depoda mesela 10 ton buğday depoladığınızda size bir belge veriliyor. Bu belgeyle siz kredi kullanabiliyorsunuz. Veyahut da kredi kullanmak için teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Böyle de ciddi anlamda bir avantajı var. Dolayısıyla biz bu yatırımın bölgedeki üreticilerimize inşallah ciddi anlamda rekabet avantajı sağlayacağını ve ellerini rahatlatacağını düşünüyoruz." REKLAM Deponun kurulma sürecinde ilk olarak çağrıya çıkılacağını ve yatırım taleplerinin toplanacağını da belirten Güven, uygun görülen yatırım projelerine destek verileceğini ve bunun yaklaşık bir yıllık süre içinde tamamlanmasının beklendiğini ifade etti. Güven, "Biz bu yatırımın yapılmasına vesile olduğumuzda, çiftçinin üretim iştahının artacağını düşünüyoruz. Çiftçi bugüne kadar karşı karşıya kaldığı 'ürünü satabilir miyim' riskiyle artık karşı karşıya kalmayacak. Üreticinin üretim işlevi artacağı için daha fazla arazi ekilecek, biçilecek ve bu şekilde biz tarım sektöründe üretim gücümüzü artırmış olacağız" dedi.