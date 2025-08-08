Lise kayıt tarihleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. LGS 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanlara 15-21 Ağustos tarihleri arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Peki, "Lise kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt için gerekli evraklar neler?" İşte detaylar...