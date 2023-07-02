Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçları açıklandı. Adaylar lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile tercih işlemlerini 3-19 Temmuz günleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. İşte 2023 Anadolu ve Fen Liseleri tavan ve taban puanları ile kontenjanları hakkında merak edilenler...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 4 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından araştırılıyor. 1 milyon 30 bin 195 öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları açıklandı, 562 öğrenci 500 tam puan aldı. Merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercih yapabilecek olan öğrenciler MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını araştırıyor. İşte 2023 LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler...
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. 

    ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

    LGS kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimlerinin e-Okul sistemi üzerinden açıklanmasının ardından kullanıma sunulan tercih robotları, hem merkezi sınav puanı hem yerel yerleştirme ile öğrenci alan lise tercihlerinin oluşturulmasında büyük kolaylık sağlıyor.
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

    Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

    Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

    Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

    Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    LGS TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

    LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak. 

    2023 LGS LİSE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    YEREL YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

    "Yerel yerleştirme" işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

    Değerlendirmede, eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme gerçekleştirilecek.
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    YÜZDELİK DİLİM NEDİR ?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.

    Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    LGS TABAN PUANLARI 2023

    Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise 26 Haziran'da yayımlandı. Adaylar, tercihlerini 3-19 Temmuz'da yapabilecek. 

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise taban ve taban puanları hakkında geçtiğimiz yıl için açıklama yapıldı. Adaylar 2023 yılı tavan ve taban puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.

    Geçen seneye ait 2022 liselerin Taban/Tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesi aşağıdaki gibidir:

    LİSE TABAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

    2022 Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Liselerin Taban/Tavan Puanları ve Yüzdelik Dilimleri listesi
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?
  • LİSE LGS TABAN PUANLARI 2023 | MEB ile il il LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.